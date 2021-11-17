Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от выхода в финал Итогового турнира WTA.

«В первых двух матчах у меня не шло, но удалось прибавить. Такие обстоятельства помогают тебе найти способ играть, нащупать нужные удары, подачу и составить план на игру. Из-за того, что я пережила тяжелые времена, случился небольшой прогресс. Хотя иногда так не выходит, иногда становится только хуже. Но сейчас мне это очень помогло.

Я улучшила подачу, смогла стабильно хорошо подавать здесь, в Гвадалахаре. Но, думаю, все аспекты стали лучше. Просто подавать на высоте сложнее. Думаю, моя игра в целом — подача, удары, передвижение — совершенствуется матч за матчем. Сегодня я показала свой лучший теннис», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.

Мугуруса в полуфинале турнира победила соотечественницу Паулу Бадосу со счетом 6:3, 6:3. В финале она встретится с эстонкой Анетт Контавейт, которая в полуфинале победила гречанку Марию Саккари.