Потапова проиграла Данилович в полуфинале турнира в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

В полуфинале Потапова проиграла Ольге Данилович из Сербии в двух сетах — 3:6, 2:6.

В финале Данилович встретится с победителем матча Каролин Гарсия (Франция, 6) — Петра Мартич (Хорватия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:2