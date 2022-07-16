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Сегодня, 13:18

Потапова проиграла Данилович в полуфинале турнира в Лозанне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

В полуфинале Потапова проиграла Ольге Данилович из Сербии в двух сетах — 3:6, 2:6.

В финале Данилович встретится с победителем матча Каролин Гарсия (Франция, 6) — Петра Мартич (Хорватия).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
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