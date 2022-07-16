Потапова проиграла Данилович в полуфинале турнира в Лозанне
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в финал турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
В полуфинале Потапова проиграла Ольге Данилович из Сербии в двух сетах — 3:6, 2:6.
В финале Данилович встретится с победителем матча Каролин Гарсия (Франция, 6) — Петра Мартич (Хорватия).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Ольга Данилович (Сербия, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:2
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