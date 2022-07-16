Крунич и Пера сыграют в финале турнира в Будапеште
Сербская теннисистка Александра Крунич обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в полуфинале турнира в Будапеште.
Матч длился 1 час и 16 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2.
Во втором полуфинале американка Бернарда Пера обыграла представительницу Венгрии Анну Бондар за 1 час и 36 минут со счетом 6:3, 6:4.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Александра Крунич (Сербия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 3) — 6:2, 6:2
Бернарда Пера (США, Q) — Анна Бондар (Венгрия, 9) — 6:3, 6:4
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