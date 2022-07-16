Крунич и Пера сыграют в финале турнира в Будапеште

Сербская теннисистка Александра Крунич обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву в полуфинале турнира в Будапеште.

Матч длился 1 час и 16 минут и завершился со счетом 6:2, 6:2.

Во втором полуфинале американка Бернарда Пера обыграла представительницу Венгрии Анну Бондар за 1 час и 36 минут со счетом 6:3, 6:4.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александра Крунич (Сербия) — Юлия Путинцева (Казахстан, 3) — 6:2, 6:2

Бернарда Пера (США, Q) — Анна Бондар (Венгрия, 9) — 6:3, 6:4