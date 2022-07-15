Стали известны все полуфиналистки турнира в Лозанне

15 июля определились все участницы полуфинала теннисного турнира в Лозанне.

Первой в 1/2 финала пробилась российская теннисистка Анастасия Потапова. ЕЕ соперницей за выход в финале станет Ольга Данилович из Сербии.

В другом полуфинале встретятся Петра Мартич (Хорватия) и Каролин Гарсия (Франция).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Мартич (Хорватия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:3, 7:6 (7:2)

Каролин Гарсия (Франция, 6) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — 6:4, 6:1

Ольга Данилович (Сербия, Q) — Симона Вальтерт (Швейцария, WC) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)