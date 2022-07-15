Стали известны все полуфиналистки турнира в Лозанне
15 июля определились все участницы полуфинала теннисного турнира в Лозанне.
Первой в 1/2 финала пробилась российская теннисистка Анастасия Потапова. ЕЕ соперницей за выход в финале станет Ольга Данилович из Сербии.
В другом полуфинале встретятся Петра Мартич (Хорватия) и Каролин Гарсия (Франция).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Мартич (Хорватия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2) — 6:3, 7:6 (7:2)
Каролин Гарсия (Франция, 6) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — 6:4, 6:1
Ольга Данилович (Сербия, Q) — Симона Вальтерт (Швейцария, WC) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)
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