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11 октября, 13:48

Потапова победила американку Ли и вышла во второй круг турнира в Румынии

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом круге россиянка обыграла американку Энн Ли в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:5).

Во втором круге Потапова встретится с победителем матча Виктория Голубич (Швейцария) — Диан Парри (Франция).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 4) — Энн Ли (США) — 6:2, 7:6 (7:5)

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