Рахимова одержала победу над сербской теннисисткой Данилович и прошла во второй круг турнира в Румынии
Российская теннисистка Камилла Рахимова победила представительницу Сербии Ольгу Данилович в матче первого круга турнира в Румынии со счетом 6:2, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.
Во втором круге турнира Рахимова встретится с немкой Юлией Нимайер.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Камилла Рахимова (Россия, Q) — Ольга Данилович (Сербия, Q) — 6:2, 6:4
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