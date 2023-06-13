Полина Кудерметова сыграет с Самсоновой во втором круге турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла китаянку Юань Юэ в первом круге травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 35 минут.

141-я ракетка мира Кудерметова 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету 109-й ракетки мира Юэ 5 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Полина сыграет с Людмилой Самсоновой (Россия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Полина Кудерметова (Россия) — Юань Юэ (Китай) — 6:4, 6:3

Виктория Грунчакова (Словакия) — Сюзан Бандеччи (Швейцария, Q) — 6:4, 6:2