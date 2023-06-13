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Сегодня, 13:44

Александрова обыграла Родину на старте турнира в Хертогенбосе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Евгению Родину в первом круге травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 22 минуты.

26-я ракетка мира Александрова 7 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету 327-й ракетки мира Родины 1 эйс, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге турнира Александрова сыграет с победительницей матча Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды, WC) — Кимберли Биррелл (Австралия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Евгения Родина (Россия) — 6:3, 6:4

Теннис
Евгения Родина
Екатерина Александрова
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