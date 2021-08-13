Плишкова сыграет с Соболенко в полуфинале турнира в Монреале
22:17
Представительница Чехии Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла Сару Соррибес Тормо из Испании — 6:4, 6:0.
В полуфинале Плишкова сыграет с первой «сеяной» на турнире Ариной Соболенко из Белоруссии.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA National Bank Open
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:4, 6:0
Читайте также
Британцы кричали в Токио о русском допинге. А теперь могут лишиться медали из-за собственного допингера
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю