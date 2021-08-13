Плишкова сыграет с Соболенко в полуфинале турнира в Монреале

Представительница Чехии Каролина Плишкова вышла в полуфинал турнира в Монреале. В двух сетах она переиграла Сару Соррибес Тормо из Испании — 6:4, 6:0.

В полуфинале Плишкова сыграет с первой «сеяной» на турнире Ариной Соболенко из Белоруссии.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:4, 6:0