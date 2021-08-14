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Джорджи победила Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Монреале

03:56
Камила Джорджи. Фото Twitter
Камила Джорджи. Фото Twitter
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Итальянская теннисистка Камила Джорджи в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Итальянка сделала один эйс без двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

В полуфинале Джорджи встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Онс Жабер (Тунис).

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Сергей Разин все материалы автора

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