Джорджи победила Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Итальянская теннисистка Камила Джорджи в четвертьфинале турнира в Монреале обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. Итальянка сделала один эйс без двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12.

В полуфинале Джорджи встретится с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Онс Жабер (Тунис).