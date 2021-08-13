Кудерметова и Рыбакина вышли в полуфинал турнира в Монреале в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и казашка Елена Рыбакина одержали победу в четвертьфинале турнира в Монреале в парном разряде. В двух сетах они переиграли Ульрикке Эйкери/Катерина Харрисон (Норвегия/США) — 6:0, 6:2.

Следующими соперницами Кудерметовой и Рыбакиной будут победительницы противостояния Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 1) — Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 5).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA National Bank Open

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Ульрикке Эйкери/Катерина Харрисон (Норвегия/США) — 6:0, 6:2