Плишкова сыграет с Самсоновой во втором круге турнира WTA в Штутгарте

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прошла во второй круг турнира WTA в Штутгарте.

В первом круге она победила свою соотечественницу Петру Квитову со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.

В следующем раунде Плишкова сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее победила Хлоэ Паке из Франции со счетом 6:0, 6:0.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Петра Квитова (Чехия) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)