Плишкова сыграет с Самсоновой во втором круге турнира WTA в Штутгарте
Чешская теннисистка Каролина Плишкова прошла во второй круг турнира WTA в Штутгарте.
В первом круге она победила свою соотечественницу Петру Квитову со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Игра продолжалась 2 часа 24 минуты.
В следующем раунде Плишкова сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая ранее победила Хлоэ Паке из Франции со счетом 6:0, 6:0.
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Каролина Плишкова (Чехия, 6) — Петра Квитова (Чехия) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)
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