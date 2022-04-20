Мельникова и Тихонова не смогли пройти во второй круг парного турнира в Стамбуле

Российские теннисистки Марина Мельникова и Анастасия Тихонова не смогли выйти во второй круг турнира в Стамбуле в парном разряде.

В первом круге они проиграли Оксане Калашниковой и Мию Като из Японии со счетом 4:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 23 минуты.

В следующем раунде Калашникова и Като сыграют с победительницами матча Тереза Михаликова/Грит Миннен (Словакия/Бельгия) — Ребекка Петерсон/Анастасия Потапова (Швеция/Россия).

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 239 477 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Оксана Калашникова/Мию Като (Грузия/Япония) — Марина Мельникова/Анастасия Тихонова (Россия) — 6:4, 6:4