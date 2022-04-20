Камельзон считает, что на Медведева не повлияет отстранение от участия в Уимблдоне

Заслуженный тренер РФ Владимир Камельзон прокомментировал то, что вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев может пропустить Уимблдон.

«Не думаю, что этот талантливейший теннисист [Медведев] пропадет без этого турнира. Он после операции будет восстанавливаться, не думаю, что он смог бы сыграть на Открытом чемпионате Франции — после операции надо еще встать на ноги. Сегодня при такой политической обстановке этот рейтинг вообще не имеет никакого значения. Главное, чтобы ты был в игре.

Ничего хорошего в этом [отстранении] нет, как и во всем остальном. Безусловно, Федерация тенниса России, в том числе школа «Белокаменная», разрабатывает на 2022 год существование нашей жизни с такими санкциями. Сегодня в мире у нас самый высокий результат, поэтому убрать теннисиста просто так нельзя. Конечно, мы будем помогать нашим ребятам строить свои календарь, организацию, методику», — цитирует Камельзона ТАСС.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщал, что российским и белорусским теннисистам предложат подписать декларации об отсутствии связей с Россией или Белоруссией, прежде чем допустить их до участия в турнире.

Уимблдон, один из четырех турниров «Большого шлема», в этом году пройдет с 27 июня по 10 июля.