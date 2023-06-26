Пивоварова заявила, что будет поддерживать Грачеву после перехода во Францию

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова пожелала удачи Варваре Грачевой, которая официально сменила спортивное гражданство на французское.

«Конечно, это большая потеря. Я всегда говорю, что любой игрок очень ценен для своей страны. Неважно, какое место он занимает в рейтинге. У всех есть возможность пробиться в топ. Уже достаточно много примеров было, когда и в 30 лет игроки показывали свои лучшие результаты, а кто-то проявлял себя в парном разряде и даже в миксте. Поэтому я считаю, что нужно ценить всех игроков. Любая потеря нежелательна для российского тенниса. Я желаю удачи Варваре. Уверена, что ей непросто далось это решение. Все равно мы будем болеть за нее и поддерживать как нашу теннисистку. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что она сменила гражданство и будет теперь выступать под другим флагом», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

5 июня стало известно, что Грачева получила французское гражданство. 22-летняя спортсменка с 2016 года тренируется в Каннах. Ранее она заявила, что приняла решение о смене гражданства еще до пандемиии.