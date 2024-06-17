Самсонова поднялась на 11 позиций в чемпионской гонке WTA после победы в Хертогенбосе
Российская теннисистка Людмила Самсонова поднялась с 36-го на 25-е место в чемпионской гонке WTA.
В воскресенье, 16 июня, Самсонова одержала победу на турнире WTA 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), обыграв в финальной встрече представительницу Канады Бьянку Андрееску.
Лидером чемпионской гонки осталась полька Ига Свентек. Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, сохранившая за собой 11-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 17 июня:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 7335 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4358;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4013...
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 1613...
13 (13). Анна Калинская (Россия) — 1581...
15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 1427...
17 (17). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1323...
20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1251...
25 (36). Людмила Самсонова (Россия) — 1008;
26 (23). Анастасия Потапова (Россия) — 1007...
48 (47). Элина Аванесян (Россия) — 582.