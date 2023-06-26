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Сегодня, 22:14

Свентек вышла во второй круг турнира в Бад Хомбурге

Руслан Минаев
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Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла немку Татьяну Марию в первом круге турнира WTA в Бад Хомбурге (Германия) — 5:7, 6:2, 6:0. Матч длился 1 час 53 минуты.

Во втором круге полька сыграет со швейцаркой Жиль Тайхманн.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Татьяна Мария (Германия) — 5:7, 6:2, 6:0

Теннис
Ига Свентек
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