Свентек вышла во второй круг турнира в Бад Хомбурге
Первая ракетка мира Ига Свентек обыграла немку Татьяну Марию в первом круге турнира WTA в Бад Хомбурге (Германия) — 5:7, 6:2, 6:0. Матч длился 1 час 53 минуты.
Во втором круге полька сыграет со швейцаркой Жиль Тайхманн.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Татьяна Мария (Германия) — 5:7, 6:2, 6:0
Новости