Соболенко рассказала, как ее довел до слез украинский тренер

Вторая ракетка мира Арина Соболеко рассказала, как ее довел до слез украинский тренер после одного из матчей WTA.

«Однажды тренер украинского игрока со смехом сказал мне: «Я рад, что ты проиграла». Я пошла в офис WTA, я плакала, как ребенок, не могла говорить. Он шел за мной и кричал, что я бросаю бомбы, а я чувствовала себя виноватой за то, чего не делала», — приводит слова Соболенко ТАСС.

После «Ролан Гаррос» спортсменка рассказала, что хотела завершить карьеру из-за оскорблений и угроз в социальных сетях.