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Сегодня, 06:19

Александрова опустилась на 20-е место в обновленном рейтинге WTA

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Екатерина Александрова.
Фото AFP

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

Лидером списка продолжает оставаться Ига Свентек из Польши. Второе место в рейтинге занимает американка Кори Гауфф, на третьей строчке — Арина Соболенко из Белоруссии.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, идущая 14-й. На 15-м месте — Людмила Самсонова. Екатерина Александрова потеряла 4 строчки в рейтинге и опустилась на 20-ю позицию.

Обновленный рейтинг WTA от 17 июня 2024 года:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11 695 очков

2 (2). Коко Гауфф (США) — 7988

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7788

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5973

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4625

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4503

7 (7). Ясмин Паолини (Италия) — 4068

8 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4005

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3980

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3748

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3088

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830

20 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2178

23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2017

24 (24). Анна Калинская (Россия) — 1986

26 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756

35 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 1503

36 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1427

49 (48). Диана Шнайдер (Россия) — 1176

60 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1036

74 (78). Элина Аванесян (Россия) — 926

97 (100). Эрика Андреева (Россия) — 729

98 (101). Мария Тимофеева (Россия) — 722

Теннис
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
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