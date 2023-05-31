Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:11

Грачева: «Я приняла решение о получении гражданства Франции еще до пандемии»

Теннисистка Грачева рассказала о получении гражданства Франции
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Варвара Грачева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Варвара Грачева рассказала, когда приняла решение о смене спортивного гражданства. 22-летняя спортсменка намерена представлять Францию.

Варвара Грачева. Французы размечтались о Грачевой. Они ждут восходящую звезду российского тенниса в своей сборной

«Я приняла это решение еще до пандемии. Смогу выступать за сборную Франции в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в команду. Надеюсь, что в следующем году смогу выступить на «Ролан Гаррос» под французским флагом», — приводит слова Грачевой издание Sport.pl.

Также 41-я ракетка мира рассказала, что из России никто не связывался с ней по поводу смены гражданства.

«Ни до раскрытия этого решения, ни после. Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, я хорошо себя чувствую во Франции. Жду французский паспорт и уже подала документы», — сказала Грачева.

27 марта стало известно, что Грачева завершила подачу заявления на получение французского гражданства. С 2016 года спортсменка тренируется в Каннах.

Ранее Грачева вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв на старте турнира Далму Галфи из Венгрии (6:4, 2:6, 6:1). Во втором круге спортсменка сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Теннис
Варвара Грачева
7
Читайте также
«Скандалы в гандболе не зависят от гендера». Трехкратная чемпионка мира — о стереотипах
Костомарова готовят к протезированию. Олимпийский чемпион в нестабильном настроении
Власти Краснодарского края сообщили о пожаре на Афипском НПЗ
Кадыров сообщил о передислокации чеченских подразделений в ДНР
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
Перевозки по Севморпути могут вырасти более чем вдвое
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Блинкова поднялась на 21 позицию и вошла в топ-50 чемпионской гонки WTA
Новости
RSS RSS
Все новости