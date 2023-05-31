Грачева: «Я приняла решение о получении гражданства Франции еще до пандемии»

Российская теннисистка Варвара Грачева рассказала, когда приняла решение о смене спортивного гражданства. 22-летняя спортсменка намерена представлять Францию.

«Я приняла это решение еще до пандемии. Смогу выступать за сборную Франции в Кубке Билли Джин Кинг, если, конечно, федерация захочет включить меня в команду. Надеюсь, что в следующем году смогу выступить на «Ролан Гаррос» под французским флагом», — приводит слова Грачевой издание Sport.pl.

Также 41-я ракетка мира рассказала, что из России никто не связывался с ней по поводу смены гражданства.

«Ни до раскрытия этого решения, ни после. Я живу во Франции более шести лет. У меня хорошая тренировочная база, мне нравится французская культура, образ жизни, люди. Хочу остаться здесь навсегда. У меня здесь друзья, я хорошо себя чувствую во Франции. Жду французский паспорт и уже подала документы», — сказала Грачева.

27 марта стало известно, что Грачева завершила подачу заявления на получение французского гражданства. С 2016 года спортсменка тренируется в Каннах.

Ранее Грачева вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв на старте турнира Далму Галфи из Венгрии (6:4, 2:6, 6:1). Во втором круге спортсменка сыграет с американкой Слоан Стивенс.