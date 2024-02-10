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10 февраля, 18:29

Пивоварова назвала Жабер и Рууда разочарованиями Australian Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова назвала Онс Жабер и Каспера Рууда главными разочарованиями Australian Open — 2024 среди иностранцев.

«В женской сетке главным разочарованием для меня стала Онс Жабер. Мне непонятно, почему она так неуверенно играет. Как будто проигранный финал Уимблдона в 2023 году подкосил ее психологически. Она думала, что должна выиграть титул, и совершенно не получила позитивных эмоций от того, что попала в финал. После этого все пошло наперекосяк. В мужской сетке таких громких поражений не было. Но, наверное, выделю 12-ю ракетку мира Каспера Рууда, который не показал тот высокий уровень тенниса, которым обладал раньше. Мне показалось, что он находится не в форме. Рууд проиграл Кэмерону Норри, которого несколько раз до этого обыгрывал», —приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Шестая ракетка мира Жабер уступила 16-летней россиянке Мирре Андреевой со счетом 0:6, 2:6 во втором круге Australian Open.

Рууд проиграл Норри со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 4:6, 3:6 в третьем круге турнира.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/10/22306435.shtml?updated
Теннис
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Каспер Рууд
Онс Жабер
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