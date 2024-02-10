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10 февраля, 17:08

Касаткина в трех сетах обыграла Хаддад Майю и вышла в финал турнира в Абу-Даби

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Бразилии Беатрис Хаддад Майю в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2). Спортсменки провели на корте 3 часа 2 минуты.

14-я ракетка мира Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и релаизовала 7 брейк-пойнтов из 16. На счету 13-й ракетки мира Хаддад Майи 3 эйса, 1 двойная и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

В финале турнира Касаткина сыграет с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 8).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 7) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 6) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2)

Теннис
Беатрис Хаддад Майя
Дарья Касаткина
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