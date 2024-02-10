Самсонова проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла россиянку Людмилу Самсонову в полуфинале турнира в Абу-Даби — 6:0, 4:6, 6:2.
Матч длился 1 час 51 минуту. За это время россиянка выполнила шесть эйсов, реализовала два брейк-пойнта из трех и допустила семь двойных ошибок. На счету Рыбакиной — девять подач навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.
В финале турнира WTA Рыбакина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 8) — 6:0, 4:6, 6:2
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