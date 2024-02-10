Самсонова проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла россиянку Людмилу Самсонову в полуфинале турнира в Абу-Даби — 6:0, 4:6, 6:2.

Матч длился 1 час 51 минуту. За это время россиянка выполнила шесть эйсов, реализовала два брейк-пойнта из трех и допустила семь двойных ошибок. На счету Рыбакиной — девять подач навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.

В финале турнира WTA Рыбакина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 8) — 6:0, 4:6, 6:2