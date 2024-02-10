Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

10 февраля, 19:18

Самсонова проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Абу-Даби

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла россиянку Людмилу Самсонову в полуфинале турнира в Абу-Даби — 6:0, 4:6, 6:2.

Матч длился 1 час 51 минуту. За это время россиянка выполнила шесть эйсов, реализовала два брейк-пойнта из трех и допустила семь двойных ошибок. На счету Рыбакиной — девять подач навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 15 и одна двойная ошибка.

В финале турнира WTA Рыбакина сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Людмила Самсонова (Россия, 8) — 6:0, 4:6, 6:2

Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
21
15
Читайте также
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова назвала Жабер и Рууда разочарованиями Australian Open

CAS выступил с заявление по поводу апелляции Халеп на дисквалификацию
Новости
RSS RSS
Все новости