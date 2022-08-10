Андрееску о матче с Касаткиной: «Прошу прощения за то, как я себя вела»

Андрееску извинилась за свое поведение во время матча с Касаткиной на турнире в Торонто

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала проблемы по ходу матча с россиянкой Дарьей Касаткиной в первом круге турнира в Торонто.

Андрееску во время игры брала медицинский перерыв в конце первого сета и длинный перерыв после первой партии.

«Не хочу казаться драматичной, но на корте у меня был полный бардак. Прошу прощения за то, как я себя вела. Я чувствовала себя очень плохо. Не знаю, в чем дело. Я приехала сюда спустя три года после титула, играла против отличной соперницы. Может быть, слишком много съела перед матчем. Не знаю, что за чертовщина. Я никогда раньше так себя не чувствовала.

Но вернемся к матчу. Она играла очень здорово, суперстабильно. И я просто рада, что была достаточно сильна психологически, чтобы пройти дальше в двух сетах. Для меня это было важнее всего», — приводит слова Андрееску Tennis Channel.

22-летняя канадка обыграла Касаткину со счетом 7:6 (7:5), 6:4. В втором круге турнира Андрееску встретится с француженкой Ализе Корне, которая обыграла соотечественницу Каролин Гарсию.