Петрова рассказала, что может помешать Самсоновой защитить титул в Вашингтоне

Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации-2007 Надежда Петрова считает, что россиянке Людмиле Самсоновой будет сложно защитить титул на турнире в Вашингтоне из-за сложной сетки.

«Сложно говорить, защитит ли Самсонова титул. Сетка сложная, — цитирует Петрову ТАСС. — Дальше вторая спортсменка [турнира] - Гарсия, которая играет в быстрый теннис. В полуфинале уже может быть Кори Гауфф, поэтому сложный путь, но если она сможет пройти — это замечательно. Но мне кажется, что круг-два, и дальше она не пройдет, к сожалению».

На данный момент на турнире в Вашингтоне Самсоновой обыграла американку Дэниэлл Коллинз (6:1, 6:3) и румынку Сорану Кирстю (6:1, 6:3). В четвертьфинале 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Каролин Гарсия (Франция).