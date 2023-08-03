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Сегодня, 16:07

Петрова рассказала, почему россиянки удачно выступают на турнире WTA в Вашингтоне

Виктория Кравченко
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Бывшая третья ракетка мира и победительница Кубка Федерации Надежда Петрова рассказала, что российские спортсмены быстро адаптируются к любым покрытиям, поэтому показывают хорошие результаты на турнире в Вашингтоне.

«Может, это и совпадение, но теннисистам гораздо проще перестроиться с земляного или травяного покрытия на «хард», так как на нем одинаковый отскок и не так сложно адаптироваться работой ног, поэтому с земли и травы проще перейти на «хард», чем наоборот, адаптация занимает намного меньше времени», — цитирует Петрову ТАСС.

Турнир WTA в Вашингтоне проводится на покрытии «хард» и завершится 6 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18437545
Теннис
Надежда Петрова
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