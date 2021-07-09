Петкович пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге
21:57
Немецкая теннисистка Андреа Петкович вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге (Германия). В 1/4 финала она победила бельгийку Изалин Бонавантюр (6:2, 7:5).
В полуфинале Петкович сыграет со своей соотечественницей Юлией Нимайер.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андреа Петкович (Германия) — Изалин Бонавантюр (Бельгия) — 6:2, 7:5
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