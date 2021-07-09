Петкович пробилась в полуфинал турнира в Гамбурге

Немецкая теннисистка Андреа Петкович вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге (Германия). В 1/4 финала она победила бельгийку Изалин Бонавантюр (6:2, 7:5).

В полуфинале Петкович сыграет со своей соотечественницей Юлией Нимайер.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андреа Петкович (Германия) — Изалин Бонавантюр (Бельгия) — 6:2, 7:5