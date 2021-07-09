Нимайер обыграла Зиданшек в четвертьфинале турнира в Гамбурге
19:58
Немецкая теннисистка Юлия Нимайер вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге (Германия). В 1/4 финала она победила словенку Тамару Зиданшек (6:2, 6:4).
В 1/2 финала немка сыграет с победителем пары Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Андреа Петкович (Германия).
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Юлия Нимайер (Германия, WC) — Тамара Зиданшек (Словения, 3) — 6:2, 6:4
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