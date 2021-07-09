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Нимайер обыграла Зиданшек в четвертьфинале турнира в Гамбурге

19:58
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Немецкая теннисистка Юлия Нимайер вышла в полуфинал турнира WTA в Гамбурге (Германия). В 1/4 финала она победила словенку Тамару Зиданшек (6:2, 6:4).

В 1/2 финала немка сыграет с победителем пары Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Андреа Петкович (Германия).

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Юлия Нимайер (Германия, WC) — Тамара Зиданшек (Словения, 3) — 6:2, 6:4

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Евгений Петров все материалы автора

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