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Петкович и Русе сыграют в финале турнира в Гамбурге

18:34

Определились финалистки теннисного турнира в немецком Гамбурге. В решающем матче встретятся Андреа Петкович из Германии и Елена-Габриэла Русе, представляющая Румынию.

Гамбург (Германия)

Турнир WTA Hamburg

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Андреа Петкович (Германия) — Юлия Нимайер (Германия, WC) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:5

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Даяна Ястремская (Украина, 1) — 2:6, 6:1, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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