Петкович и Русе сыграют в финале турнира в Гамбурге
18:34
Определились финалистки теннисного турнира в немецком Гамбурге. В решающем матче встретятся Андреа Петкович из Германии и Елена-Габриэла Русе, представляющая Румынию.
Гамбург (Германия)
Турнир WTA Hamburg
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Андреа Петкович (Германия) — Юлия Нимайер (Германия, WC) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:5
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — Даяна Ястремская (Украина, 1) — 2:6, 6:1, 6:4
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