Павлюченкова рассказала, когда вернется к участию в турнирах

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова рассказала о восстановлении после травмы колена и рассказала, когда вернется к соревнованиям.

«Все самое сложное и тяжелое я прошла, потому что это приличный срок, а у меня, к счастью, за всю карьеру не было таких травм. Нахожусь в таком нереальном предвкушении, потому что начинаю потихоньку играть в теннис. Небо над головой более голубым кажется — травма приближается к концу.

В глубине, конечно, у меня есть маленький страх рецидива. Потому что я все-таки еще не брала в руки ракетку. Не знаю, как колено будет вести себя, когда начнутся большие нагрузки, и скоро ли стану полноценно играть в теннис. Страх есть: вдруг что-то вернется. Но это нормально, как нервный тик такой.

Хорошо бы начать с Мадрида, где сыграла в прошлом году в полуфинале, но в идеальном мире сыграть хотя бы один матч до этого, в Штутгарте. Я люблю грунт, в целом хорошо выступила на глине. Но не могу отвечать за колено», — цитирует Павлюченкову «Чемпионат».

Из-за травмы колена россиянка пропустили шесть недель. Турнир в Мадриде стартует 28 апреля, соревнования в Штутгарте пройдут с 18 по 24 апреля.