Россиянка Кудерметова обыграла американку Роджерс в третьем круге турнира в Майами

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла американку Шелби Роджерс в двух сетах в третьем круге турнира в Майами.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За это время 24-летняя Кудерметова выполнила два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 29-летняя Роджерс четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 7:5