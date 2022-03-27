Россиянка Кудерметова обыграла американку Роджерс в третьем круге турнира в Майами
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла американку Шелби Роджерс в двух сетах в третьем круге турнира в Майами.
Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. За это время 24-летняя Кудерметова выполнила два эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 29-летняя Роджерс четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала один брейк.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 7:5
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