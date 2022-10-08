Свентек — о финале турнира в Остраве: «Матч будет жестким»

Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась ожиданиями от матча с чешкой Барборой Крейчиковой в финале турнира в Остраве.

В полуфинале турнира польская теннисистка обыграла россиянку Екатерину Александрову (7:6 (7:5), 2:6, 6:4).

«Я знаю, что финал будет жестким и Барбора играет немного иначе, чем мой соперник сегодня, поэтому тактически я должна быть готова. Для меня не имеет значения, будет ли это финал или любой другой раунд, я просто отдам все свои силы», — приводит слова Свентек сайт WTA.

Финал турнира в Остраве пройдет в воскресенье, 9 октября.