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Сегодня, 20:51

Пегула вышла во второй круг турнира в Истборне

Руслан Минаев
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Американка Джессика Пегула обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в первом круге турнира WTA-500 в Истборне (Великобритания) — 6:3, 6:4.

В следующем матче 4-я ракетка мира сыграет с колумбийкой Камилой Осорио.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Джессика Пегула (США, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:3, 6:4

Ван Сиюй (Китай, Q) — Ребекка Марино (Канада, LL) — 6:4, 6:2

Камила Джорджи (Италия) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:3, 6:4

Петра Мартич (Хорватия) — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — 6:4, 7:5
Теннис
Джессика Пегула
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