Пегула вышла во второй круг турнира в Истборне
Американка Джессика Пегула обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь в первом круге турнира WTA-500 в Истборне (Великобритания) — 6:3, 6:4.
В следующем матче 4-я ракетка мира сыграет с колумбийкой Камилой Осорио.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Джессика Пегула (США, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:3, 6:4Ван Сиюй (Китай, Q) — Ребекка Марино (Канада, LL) — 6:4, 6:2 Камила Джорджи (Италия) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:3, 6:4 Петра Мартич (Хорватия) — Кэти Бултер (Великобритания, WC) — 6:4, 7:5
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