Самсонова обыграла Носкову и вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла чешку Линду Носкову во втором круге турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).
Матч завершился со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 37 минут.
15-я ракетка мира Самсонова 16 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 45-й ракетки мира Носковой 5 эйсов, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
В 1/4 финала турнира 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Евгения Родина (Россия).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия, 2) — Линда Носкова (Чехия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3