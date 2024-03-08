Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 6:3, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 6 минут.
Павлюченкова сделала 5 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей пары Марта Костюк (Украина, 31) — Маи Хонтама (Япония, Q).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 22) - Нурия Паррисас-Диас (Испания, Q) — 6:3, 6:1
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