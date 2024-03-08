Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 6 минут.

Павлюченкова сделала 5 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету ее соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

В следующем круге Павлюченкова сыграет с победительницей пары Марта Костюк (Украина, 31) — Маи Хонтама (Япония, Q).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 22) - Нурия Паррисас-Диас (Испания, Q) — 6:3, 6:1