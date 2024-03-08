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8 марта, 23:40

Александрова проиграла Путинцевой на турнире в Индиан-Уэллсе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила Юлии Путинцевой из Казахстана во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 5:7, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 30 минут.

Александрова сделала 4 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету Путинцевой 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.

В следующем круге представительница Казахстана сыграет с победительницей пары Мэдисон Кис (США, 18) — Хэйли Баптист (США, Q).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Екатерина Александрова (Россия, 15) — 7:5, 6:1

Теннис
Екатерина Александрова
Юлия Путинцева
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