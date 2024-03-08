Каливод поделился мнением об игре Мирры Андреевой

Российский тренер Александр Каливод оценил игру теннисистки Мирры Андреевой.

7 марта 17-летняя спортсменка потерпела поражение в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах россиянка уступила американке Кэти Волынец со счетом 5:7, 5:7.

«Я говорил раньше, что у Мирры будет очень тяжелый сезон. В первое время можно обыгрывать и удивлять соперников на их незнании, недооценке. Сейчас уже ее игру внимательно изучают — как она подает, какой у нее стиль игры», — приводит слова Каливода ТАСС.

На данный момент Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA, набрав 1418 очков.