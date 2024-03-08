Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

8 марта, 17:24

Каливод поделился мнением об игре Мирры Андреевой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Александр Каливод оценил игру теннисистки Мирры Андреевой.

7 марта 17-летняя спортсменка потерпела поражение в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах россиянка уступила американке Кэти Волынец со счетом 5:7, 5:7.

«Я говорил раньше, что у Мирры будет очень тяжелый сезон. В первое время можно обыгрывать и удивлять соперников на их незнании, недооценке. Сейчас уже ее игру внимательно изучают — как она подает, какой у нее стиль игры», — приводит слова Каливода ТАСС.

На данный момент Андреева занимает 38-е место в рейтинге WTA, набрав 1418 очков.

Источник: ТАСС
Теннис
Мирра Андреева
5
17
Читайте также
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аванесян не смогла выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Новости
RSS RSS
Все новости