Александрова: «У меня тяжелые отношения с тай-брейками, но я продолжала отыгрывать каждое очко, несмотря ни на что»

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над хорваткой Донной Векич в полуфинале турнира WTA 500 в Линце (Австрия).

В этой встрече представительница России отыгралась с 1-5 на решающем тай-брейке. Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6).

«У меня тяжелые отношения с тай-брейками, особенно в последнем сете (улыбается). Но даже когда счет был 1-5, и она вышла вперед, я продолжала отыгрывать каждое очко, несмотря ни на что. Да, потрясающе оказаться в финале, но самое ценное для меня в этом матче — это то, что я все еще могу побеждать после таких моментов. Это просто здорово», — приводит пресс-служба WTA слова спортсменки.

В финале турнира Александрова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии, которая ранее одолела еще одну россиянку Анастасию Павлюченкову.