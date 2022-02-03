Павлюченкова рассчитывает выступить на своей третьей Олимпиаде

Первая ракетка России олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» поделилась своими планами.

— После победы на Играх у вас осталась мотивация поехать на Олимпиаду-2024 в Париж. Или останетесь в туре, чтобы продолжить зарабатывать рейтинговые очки?

— Интересный вопрос, потому что я недавно тренировалась и думала об этом. Порой во время тренировок приходят разные мысли, в том числе и о теннисных планах. И если говорить про следующую Олимпиаду, то я бы хотела на ней сыграть, я люблю грунт, люблю Париж. Но, конечно, дай бог, чтобы я была в хорошем физическом состоянии, обойдусь без травмы. Если здоровье позволит, то Париж-2024 — это моя цель.

— 2021 год был лучшим в вашей карьере. Помимо золота Олимпиады был еще финал «Ролан Гаррос» и победа в Кубке Билли Джин Кинга. Какое событие было самым особенным?

— Для меня они все очень дороги, и просто удивительно, что это все случилось в один год. Это просто нереально. Я мечтала о каждом этом достижении с самого детства, когда я взяла в руки ракетку. Если все-таки надо выделить что-то одно, то выберу Олимпиаду. Это ни с чем не сравнимые чувства. Все-таки турнир «Большого шлема» или командный турнир — это больше теннисные истории. Если выйти на улицу в Москве и спросить у ста человек, что такое турниры «Большого шлема», то вряд ли даже треть сможет что-то ответить. А про Олимпиаду знают все. После победы в миксте получила какое-то сумасшедшее количество поздравлений.