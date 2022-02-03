Первая ракетка России рассказала, как встретила Новый год на самоизоляции

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями от новогодней ночи, которую она провела в одиночестве в Мельбурне. По прилете в Австралию в конце декабря теннисистка сдала положительный тест на коронавирус.

— 2022 год вы встретили в Австралии на самоизоляции. Самый странный Новый год в жизни?

— И да и нет. Да, я была одна на самоизоляции и не на 100 процентов хорошо себя чувствовала... У меня были симптомы коронавируса. При этом не было ощущения, что я одинока, несчастна, меня все бросили. Во-первых, я приняла тот факт, что заболела, к тому же я все равно нахожусь в Австралии, и в любом случае Новый год не был бы идеальным. Во-вторых, я была на связи с друзьями, с семьей. И Zoom, и WhatsApp — все работало одновременно. Поэтому в целом все нормально. Лишний раз посмеялась над собой, что у меня ничего не проходит гладко.

— Хотя бы выпили бокал шампанского?

— Кстати, организаторы прислали мне бутылку шампанского, но я так ее и не открыла. Была не в состоянии выпить даже глоток. Единственное, что я сделала, — вышла на балкон посмотреть фейерверк.