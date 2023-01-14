Павлюченкова: «Я так потрясена тем, как игроки отреагировали на мое возвращение»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что была потрясена реакцией игроков на свое возвращение в тур.

«Я так счастлива и потрясена тем, как игроки отреагировали на мое возвращение. Теннисисты ATP, персонал, команды других игроков, все. Не то чтобы меня это сильно волновало, но просто приятно видеть такую реакцию, знать, что люди уважают тебя. Наверное, я этого не ожидала», — сказала россиянка.

Также она рассказала, какую цель ставит перед собой на сезон-2023.

«Моя цель — быть на 100% здоровой, провести как можно больше матчей и вновь обрести уверенность в себе. Тогда это помогло бы мне вернуться туда, куда я хочу», — добавила теннисистка.

Прошлый сезон Павлюченкова завершила из-за травмы. Ее первый официальный матч прошел на турнире в Аделаиде, где она в первом круге проиграла Жиль Тайкманн. Также россиянка выступила в парном турнире вместе с Еленой Рыбакиной из Казахстана, где они в финальном матче уступили Луизе Стефани (Бразилия) и Тэйлор Таунсенд (США).