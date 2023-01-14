Саманта Стосур сообщила, что завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии-2023

Австралийская теннисистка Саманта Стосур заявила, что завершит профессиональную карьеру после Открытого чемпионата Австралии-2023.

«Я так рада вернуться в Мельбурн-Парк и сыграть на моем 21-м Открытом чемпионате Австралии, но со смешанными чувствами я также делюсь с вами тем, что это будет мой последний турнир. Я счастлива, что у меня есть возможность закончить игру на моем любимом турнире «Большого шлема» – моем домашнем турнире – перед моими австралийскими болельщиками, друзьями и семьей.

Несмотря на то, что я приняла решение уйти из спорта, который мне очень нравится, часть меня была бы счастлива продолжать играть вечно. Я знаю, что буду скучать по теннису, по всем удивительным впечатлениям и эмоциям, которые приносит тур. Есть так много выдающихся матчей, некоторые из них против легенд спорта, которые заставляют меня оглядываться назад и думать, как я благодарна за свою карьеру», - написала Стосур в своих социальных сетях.

В январе 2022 года австралийская теннисистка объявила о завершении карьеры в одиночном разряде и продолжила выступать только в парных разрядах.

Стосур является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и семи – в парном. Также на ее счету 37 побед на турнирах WTA.