Бенчич о победе в Аделаиде: «Я счастлива, что смогла показать все, на что способна»

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу на турнире WTA 500 в Аделаиде.

«Я счастлива, что смогла показать все, на что способна, здесь на корте, — цитирует Бенчич сайт WTA. — Мне кажется, я провела несколько отличных матчей с самого начала турнира, а также против разных соперниц, так что я действительно смогла проверить себя во всех отношениях и уверенно подойти к Открытому чемпионату Австралии».

В финале турнира в Аделаиде 25-летняя спортсменка обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:0, 6:2). Бенчич выиграла седьмой титул WTA в карьере в одиночном разряде.