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11 марта, 10:40

Павлюченкова призналась, что ей тяжело дался победный матч с Хаддад-Майей

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США). Она призналась, что не ожидала сильных ударов от соперницы.

«Я очень хотела выиграть, это был ключ к победе. Думаю, Беатрис отлично чувствует себя в этом турнире. Мне было непросто с ней играть. Я горжусь тем, как смогла справиться с этой ситуацией. Благодарна болельщикам, которые остались досмотреть матч так поздно», — сказала Павлюченкова после матча.

Россиянка обыграла бразильянку со счетом 2:6, 6:4, 6:3. В 1/8 финала турнира Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк.

Анастасия Павлюченкова
Беатрис Хаддад Майя
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