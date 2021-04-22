Звонарева вылетела во втором круге турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вера Звонарева проиграла француженке Фионе Ферро в матче второго круга турнира WTA в Стамбуле — 3:6, 3:6.

В четвертьфинале турнира Ферро сыграет с румынкой Сораной Кырстей, которая победила другую россиянку, Анастасию Потапову.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Фиона Ферро (Франция) — Вера Звонарева (Россия, WC) — 6:3, 6:3