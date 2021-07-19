Панова и Вахачик вышли во второй раунд парного турнира в Палермо
19 июля 2021, 23:37
Российская теннисистка Александра Панова и немка Юлия Вахачик вышли во второй раунд турнира WTA в Палермо (Италия) в парном разряде.
В первом раунде они победили итальянский дуэт Камилла Розателло/Далила Спитери (Италия) — 6:2, 6:1.
У победителей следующим соперником станет лучший в матче Лара Арруабаррена/Беатрис Гумуля (Испания/Индонезия) — Андреа Миту/Росали Ван дер Хук (Румыния/Нидерланды, 2).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — Камилла Розателло/Далила Спитери (Италия, WC) — 6:2, 6:1
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