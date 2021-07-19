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Панова и Вахачик вышли во второй раунд парного турнира в Палермо

19 июля 2021, 23:37

Российская теннисистка Александра Панова и немка Юлия Вахачик вышли во второй раунд турнира WTA в Палермо (Италия) в парном разряде.

В первом раунде они победили итальянский дуэт Камилла Розателло/Далила Спитери (Италия) — 6:2, 6:1.

У победителей следующим соперником станет лучший в матче Лара Арруабаррена/Беатрис Гумуля (Испания/Индонезия) — Андреа Миту/Росали Ван дер Хук (Румыния/Нидерланды, 2).

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Александра Панова/Юлия Вахачик (Россия/Германия) — Камилла Розателло/Далила Спитери (Италия, WC) — 6:2, 6:1

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Евгений Петров все материалы автора

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