Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Палермо

Россиянка Наталья Вихлянцева с победы начала выступление на теннисном турнире в Палермо. В первом круге она в двух сетах переиграла Леони Кунг из Швейцарии — 6:3, 6:2.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наталья Вихлянцева (Россия) — Леони Кунг (Швейцария) — 6:3, 6:2

Жиль Тайхманн (Швейцария, 3) — Марина Бассолс Рибера (Испания, Q) — 3:6, 6:4, 6:1