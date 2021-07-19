Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Палермо
22:29
Россиянка Наталья Вихлянцева с победы начала выступление на теннисном турнире в Палермо. В первом круге она в двух сетах переиграла Леони Кунг из Швейцарии — 6:3, 6:2.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Наталья Вихлянцева (Россия) — Леони Кунг (Швейцария) — 6:3, 6:2
Жиль Тайхманн (Швейцария, 3) — Марина Бассолс Рибера (Испания, Q) — 3:6, 6:4, 6:1
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