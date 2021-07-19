Самсонова проиграла Чжэн Циньвэнь в первом раунде турнира в Палермо
19 июля 2021, 23:52
Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла россиянку Людмилу Самсонову (6:3, 6:2) в матче первого раунда турнира WTA в Палермо (Италия).
Матч продолжался один час и 34 минуты. Следующей соперницей китаянки станет Жаклин Кристьян (Румыния).
Палермо (Италия)
Турнир WTA 32nd Palermo Ladies Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Чжэн Циньвэнь (Китай, Q) — Людмила Самсонова (Россия, 2) — 6:3, 6:2
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