Остапенко вышла в полуфинал турнира в Люксембурге
14:51
Латвийская теннисистка Елена Остапенко в четвертьфинале турнира в Люксембурге обыграла француженку Ализе Корне со счетом 7:6 (8:6), 6:2.
Встреча длилась 1 час 33 минуты. Латвийка сделала 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.
В полуфинале Остапенко встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Людмила Самсонова (Россия).
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко (Латвия, 3) — Ализе Корне (Франция, 8) — 7:6 (8:6), 6:2
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