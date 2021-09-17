Остапенко вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

Латвийская теннисистка Елена Остапенко в четвертьфинале турнира в Люксембурге обыграла француженку Ализе Корне со счетом 7:6 (8:6), 6:2.

Встреча длилась 1 час 33 минуты. Латвийка сделала 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В полуфинале Остапенко встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Людмила Самсонова (Россия).

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, 3) — Ализе Корне (Франция, 8) — 7:6 (8:6), 6:2