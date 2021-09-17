Самсонова обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Люксембурге
20:26
Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Люксембурге обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счетом 6:1, 6:4.
В полуфинале Самсонова встретится с Еленой Остапенко из Латвии, которая обыграла француженку Ализе Корне со счетом 7:6 (8:6), 6:2.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 1) — 6:1, 6:4
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