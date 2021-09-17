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Самсонова обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Люксембурге

20:26
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Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Люксембурге обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счетом 6:1, 6:4.

В полуфинале Самсонова встретится с Еленой Остапенко из Латвии, которая обыграла француженку Ализе Корне со счетом 7:6 (8:6), 6:2.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия, 7) — Белинда Бенчич (Швейцария, 1) — 6:1, 6:4

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Александр Кравченко все материалы автора

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